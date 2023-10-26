Творожный сыр начали изготавливать на ферме в Подмосковье

Экоферма «Александровский спас» в Можайском округе начала производить творожный сыр, его производят из козьего молока и других натуральных ингредиентов. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Подмосковные хозяйства разрабатывают новинки регулярно. <…> На начальном этапе ферма будет производить порядка 16 килограммов нового вида сыра в неделю. На ферме более 80 дойных коз, которые ежедневно производят свыше 200 литров молока. Здесь производят более 20 наименований продуктов и реализуют их в Подмосковье», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По словам управляющей фермы Ольги Жарковой, первую партию нового продукта изначально представили туристам, которые посетили хозяйство. После этого было принято решение начать более масштабное производство. Помимо творожного сыра, на ферме производят другие козьи сыры, творог, йогурты и мед. Хозяйство также развивает агро- и гастротуризм в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.