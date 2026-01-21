«Ты что, ребенком не был?»: родители и дети устроили самосуд над водителем трактора в Краснодаре

В Краснодаре полиция проводит служебную проверку после конфликта на детской площадке, который перерос в физическое столкновение. Инцидент произошел в микрорайоне Любимово, где родители вступили в противоборство с трактористом, прибывшим, чтобы засыпать самодельную снежную горку. Произошедшее подтвердили в УМВД города.

По предварительной информации, в выходные дни дети использовали для катания импровизированную снежную конструкцию. На место для выполнения поручения руководства строительной компании прибыл трактор. В ходе работ, согласно сообщениям в телеграм-канале Mash, техника едва не задела одного из ребят, что вызвало резкую реакцию со стороны взрослых.

Возмущенные родители потребовали немедленно прекратить работы. Ситуация быстро вышла из-под контроля: несколько взрослых ворвались в кабину трактора и избили водителя. Дети, наблюдавшие за происходящим, забрасывали технику снежками. Несмотря на попытки сопротивления, рабочий выполнил указание, и горка была засыпана грунтом.

«Ты что, ребенком не был??», — возмущается одна из участниц конфликта на видео в телеграм-канале.

Независимо от мотивов, самосуд и причинение телесных повреждений являются уголовно наказуемыми деяниями. Родители, защищавшие, по их мнению, безопасность детей, сами могли перейти черту закона. Теперь проверка определит степень вины каждой из сторон, включая возможные нарушения со стороны строителей при проведении работ вблизи места отдыха детей.

