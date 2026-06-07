«Ты здесь не живешь»: сын Децла грубо пытается выганть мать из квартиры

Вдова музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл, модель Юлия Киселева заявила, что ее 18-летний сын Антоний требует освободить жилплощадь. Женщина опубликовала в соцсетях видео семейной перепалки, в центре которой — спор из-за прав на квартиру, передает Lenta.ru .

Конфликт в семье покойного рэпера перешел в публичную плоскость. Юлия Киселева разместила в своем личном блоге в соцсетях ролик с эмоциональным разговором с сыном. К моменту подготовки материала запись уже удалили, однако ее копии разошлись по сети.

На кадрах запечатлен Антоний Толмацкий в возбужденном состоянии. Молодой человек настойчиво повторяет требование продать квартиру, в которой проживает его мать.

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее! Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», — высказался Толмацкий.

Киселева в ответ попыталась возразить, назвав квартиру своим домом. Эта фраза, судя по всему, только разозлила наследника — его реплики становились все жестче. Подробности того, на каких основаниях один из членов семьи настаивает на продаже недвижимости, а другой отказывается съезжать, в удаленном ролике не раскрывались. На данный момент ни Киселева, ни Толмацкий не делали официальных заявлений для прессы.

Ситуация вокруг наследства Децла уже не первый раз привлекает внимание публики. После смерти артиста в 2019 году между его близкими периодически возникали споры, однако ранее они редко доходили до столь резких публичных разбирательств. Судя по тону состоявшегося диалога, конфликт зашел далеко, и сторонам вряд ли удастся решить его без посторонней помощи.

Также недавно на Леди.Mail появилась информация, что сын Децла живет за счет девушки, которая старше его на 5 лет.