Тысяча километров по Поволжью: Пенза стала жемчужиной нового туристического маршрута

Национальный туристический портал «Путешествуем.рф», созданный в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», представил новый межрегиональный автомобильный маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт». Пятидневное путешествие охватывает населенные пункты Поволжья, и одним из ключевых пунктов назначения стала Пенза.

Протяженность маршрута составляет почти тысячу километров. Организаторы предлагают гостям погрузиться в богатое религиозное, культурное и историческое наследие региона. Путешественников ждут монастыри и древние храмы, улицы купеческих городов, старинные дворянские усадьбы, связанные с именами классиков русской литературы, а также самобытные краеведческие музеи.

География поездки включает посещение Арзамаса, Дивеева, Лукоянова, Большого Болдина, Львовки, Кочкурова, Саранска, Рузаевки, Пайгармы, Шишкеева, Стрелецкой Слободы, Пензы, Петровска и Саратова. Осмотр Пензы запланирован на четвертый день путешествия.

В числе ключевых объектов для посещения в Пензе — Спасский кафедральный собор, чей облик достоин центральной площади любой столицы, а также уникальный Музей одной картины имени Г. В. Мясникова — учреждение, не имеющее аналогов в мире по концепции демонстрации экспонатов. Кроме того, гостям рекомендуют побывать в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого, Литературном музее, Музее И. Н. Ульянова, в недавно модернизированном Пензенском краеведческом музее, в единственном на планете деревянном планетарии, а также в храме во имя святых апостолов Петра и Павла.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что автотуризм становится все более популярным, а портал «Путешествуем.рф» — важный инструмент его развития. На портале размещена полезная информация, в том числе верифицированные автомаршруты, разработанные по утвержденной концепции. Маршрут рассчитан на самостоятельных путешественников на личных автомобилях, а также доступен в продаже у туроператоров. На портале опубликованы рекомендации по проверенным местам для ночлега и питания на всем пути следования.

