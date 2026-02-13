Тысяча за хруст: почему на Чукотке за пару грамм огурцов платят как за икру

Зима 2026 года запомнится россиянам не только холодами, но и шоковым подорожанием привычных овощей. Огурцы стали главным ньюсмейкером продовольственного рынка: с конца декабря они прибавили в цене более 50% и уверенно обогнали по темпам роста помидоры и картофель, пишет РБК.

Росстат зафиксировал среднюю цену на уровне 317 рублей за кило. Но реальность регионов оказалась жестче. Пока жители Адыгеи покупают огурцы по 177 рублей, на Чукотке за тот же вес просят уже 1037 рублей. В Магадане — 856, на Камчатке — 617. Москва держится около среднероссийской планки, а вот в Петербурге ценник перевалил за 347 рублей.

В Центробанке объяснили: виноваты не морозы, как могло показаться, а электричество. В январе из-за аномально низких температур тепличные хозяйства вынуждены были круглосуточно греть помещения. Счета за свет выросли кратно, и эту нагрузку аграрии оперативно переложили на покупателей.

Примечательно, что за шесть лет покупательная способность рубля по отношению к огурцам серьезно изменилась. Если в 2020 году за цену килограмма можно было взять 2,5 кг гречки, то теперь — все 4 кг.

Депутаты и ФАС отреагировали мгновенно. Антимонопольная служба уже запросила данные у крупнейших игроков рынка — групп «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов» и «Магнит». Ведомство намерено выяснить, насколько обоснованно производители подняли цены. В Госдуме ситуацию назвали ненормальной: людям непонятно, почему тепличный огурец сегодня стоит дороже манго или авокадо.

