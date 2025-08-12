Тысячи мигрантов заполнили улицы Красноярска в праздничный день

В Красноярске очевидец заснял на видео большое скопление мигрантов, и этот ролик опубликовали в телеграм-канале «Русские Новости».

Предположительно, полутораминутное видео было снято пассажиркой одного из городских автобусов. На кадрах видны сотни людей иностранного происхождения, двигающихся плотной массой по тротуарам вдоль дороги, занимая обе стороны улицы.

Женщина, снимавшая происходящее, эмоционально комментирует увиденное: «Это ужас <…> Это просто кошмар». Она предполагает, что это связано с каким-то праздником, возможно, одним из мусульманских.

Ранее сообщалось, что шестеро иностранцев сбежали из центра содержания мигрантов в Краснодаре.