Тысячи россиян застряли на юге в поездах из-за снегопадов

Тысячи россиян встретили наступивший Новый год не за праздничным столом, а в застрявших поездах, пишет издание «Подъем». Причиной стали мощные снегопады и технические повреждения контактной сети в Краснодарском крае.

Всего в южном регионе были задержаны 55 пассажирских составов. Некоторые поезда простаивали на перегонах более 10 часов, другие — прибыли к месту назначения с опозданием почти на сутки.

Один из пассажиров поезда сообщил, что встретил праздник в полной темноте и без еды. Тепло в вагонах удавалось поддерживать только благодаря стараниям проводников, которые растопили старую печку-буржуйку. Чтобы поддержать пассажиров, сотрудники поезда раздавали им бесплатно шоколад, чипсы и газированную воду.

Из-за повреждений электроснабжения вагоны были практически обесточены. Розетки работали только в двух вагонах, куда люди выстраивались в очередь, чтобы зарядить телефоны.

Проводники советовали заряжать все устройства заранее, пока аккумуляторы не разрядились окончательно. В конечном итоге этот состав прибыл в Адлер с опозданием на 11 часов.

Ранее посольство России в Швейцарии начало проверку после взрыва на популярном курорте.