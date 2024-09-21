Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами жертв стрельбы у офиса Wildberries
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В аэропорту Магас жители Ингушетии встретили самолет с телами охранников, погибших при стрельбе у главного офиса Wildberries, — 28-летнего Ислам-Бека Эльмурзиева и 41-летнего Адама Алмазова. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Ингушетии».
От аэропорта машины скорой помощи и сопровождения поехали в Долаково и Кантышево.
Тысячи жителей Ингушетии стояли вдоль дороги в знак поддержки и скорби.
Компания Wildberries возьмет на себя расходы, связанные с похоронами погибших охранников.
Перестрелка у офиса Wildberries произошла 18 сентября. Представители маркетплейса заявили о попытке незаконного проникновения на территорию офиса Владислава Бакальчука.
Конфликт закончился перестрелкой, в результате которой два человека получили смертельные ранения.
После стрельбы Бакальчука увезли на допрос.
СК РФ возбудил уголовное дело по пяти статьям.
Ранее адвокат Трещев заявил, что обвиняемый в убийстве муж Бакальчук лишится права на долю WB.