Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами жертв стрельбы у офиса Wildberries

В аэропорту Магас жители Ингушетии встретили самолет с телами охранников, погибших при стрельбе у главного офиса Wildberries, — 28-летнего Ислам-Бека Эльмурзиева и 41-летнего Адама Алмазова. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Ингушетии».

От аэропорта машины скорой помощи и сопровождения поехали в Долаково и Кантышево.

Тысячи жителей Ингушетии стояли вдоль дороги в знак поддержки и скорби.

Компания Wildberries возьмет на себя расходы, связанные с похоронами погибших охранников.

Перестрелка у офиса Wildberries произошла 18 сентября. Представители маркетплейса заявили о попытке незаконного проникновения на территорию офиса Владислава Бакальчука.

Конфликт закончился перестрелкой, в результате которой два человека получили смертельные ранения.

После стрельбы Бакальчука увезли на допрос.

СК РФ возбудил уголовное дело по пяти статьям.

Ранее адвокат Трещев заявил, что обвиняемый в убийстве муж Бакальчук лишится права на долю WB.