Адвокат Трещев: обвиненный в убийстве муж Бакальчук лишится права на долю WB

Семейный конфликт основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава Бкальчука перешел все границы. Вооруженное столкновение, произошедшее в Москве у главного офиса, заставило по-другому взглянуть на портрет семьянина. Адвокат Александр Трещев в беседе с KP.RU оценил шансы бизнесмена получить долю.

Татьяна Бакальчук весной подала на развод, не сообщая о причинах к этому шагу. Позже предположили, что это связано с Wildberries, который объединяется с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в единую компанию «РВБ». Якобы Владислава ситуация не устраивала, хотя он присутствовал при подписании всех документов. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым мужчина написал обращение, где назвал действия супруги рейдерским захватом. Он развил большую активность в соцсетях, приобрел сторонников, сделал историю по-настоящему громкой.

Однако жуткое обострение семейного и делового конфликта произошло днем 18 сентября, когда Бакальчук явился в главный офис Wildberries в московский бизнес-центр с толпой спортсменов и юристов. Пускать такую пугающую ораву не стали, что в итоге привело к конфликту со стрельбой. Двое человек из охраны офиса погибли в ходе, казалось бы, корпоративных разборок.

Адвокат, знакомый с семьей Бакальчуков, называет отношения партнеров действительно сложными. Мужчина называл жену крайне оскорбительными словами, создавая психологически дискомфортную атмосферу дома. При этом в деловой среде обстановка казалась другой. Юрист Александр Трещев заявил, что никого захвата не было: Татьяна точно знала, что делает для развития бизнеса. Владислав по какой-то причине закрывал на это глаза, вероятно, устав находится в тени своей успешной супруги.

«Теперь, после того, как он нанес вред компании, он как акционер лишается прав на всяческие выплаты от компании. Он будет по факту отстранен от участия в управлении компанией, не сможет претендовать ни на какие активы ни в совместной компании, ни в Wildberries, да и поделить нажитое в браке имущество ему будет практически невозможно. Из мест лишения свободы отвоевывать имущество очень сложно», — отметил юрист.

Однако убытки у компании все-таки были, как предсказывали противники Татьяны. Это недавно проверили и подсчитали аналитики Forbes.

Ранее сообщалось, что Татьяна Бакальчук со слезами обратилась к экс-супругу после стрельбы у офиса WB в Москве.