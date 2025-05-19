Тысячи жителей Испании вышли на улицы протестовать против наплыва туристов

По утверждению издания, больше всего участников собрали протесты, которые прошли на Канарских островах. Жители считают, что места их проживания становятся некомфортными для них самих из-за большого наплыва приезжих. Они несли во время акции плакаты с надписями «Канарские острова не продаются» и «Мои страдания — ваш рай». Помимо островов протесты выплеснулись на улицы ряда городов, в том числе Мадрида, Барселоны и Валенсии. В таких акциях приняли участие многие тысячи испанцев.

По мнению жителей Испании, большое количество туристов приводит к тому, что в море сбрасывается огромное количество канализационных вод из отелей и других мест, где живут иностранцы. Во время протестов отдыхающим пришлось прятаться в гостиницах и арендованных домах, которые также стали яблоком раздора. Протестующие считают, что из-за количества приезжих на испанской территории сильно выросла стоимость аренды жилья, она становится не по карману самим испанцам.

Ранее сообщалось, что в Испании захотели ввести ограничения по возрасту для пользования социальными сетями. Технологические компании могут обязать в принудительном порядке разработать эффективные схемы по ограничению подключения к соцсетям несовершеннолетних. Такие же меры предпринимают во Франции и Греции.