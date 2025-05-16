В Испании, Франции и Греции собрались ввести возрастные ограничения на доступ в социальные сети

Три страны Евросоюза, Греция, Франция и Испания, планируют ввести ограничения по возрасту для пользования соцсетями. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

У издания появилась информация, что главы министерств по вопросам цифровых технологий этих трех стран планируют провести 6 июня встречу с коллегами из других европейских государств. Пока они поддерживают связь друг с другом и разрабатывают необходимые меры воздействия на разработчиков электронных устройств с возможностью выхода в интернет.

По новым правилам, технологические компании могут обязать в принудительном порядке разработать эффективные схемы по ограничению подключения к соцсетям несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о масштабном сбое Сети в России. В работе ряда сервисов отмечались серьезные неполадки, они были либо недоступны для пользователей, либо их использование было сильно затруднено. В частности, пользователи выражали недовольство работой сервисов «Яндекса», таких как «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка». Также были отмечены проблемы в работе социальной сети «ВКонтакте».