Тысячи жителей Луганска пришли проститься с убитым экс-главой города Пилавовым

Власти и несколько тысяч жителей Луганской Народной Республики почтили память Манолиса Пилавова, который погиб в результате взрыва в одном из районов города 3 июля. Прощание с экс-главой Луганска прошло в торжественной обстановке, сообщает РИА Новости, публикуя видеозапись траурной церемонии.

Ранее власти региона сообщили о взрыве в центре Луганска, который унёс жизнь бывшего мэра города Манолиса Пилавова. По предварительным данным, к происшествию может быть причастна женщина-смертница, которая также погибла. Предполагается, что её использовали без её ведома.

Следственный комитет квалифицировал взрыв как террористический акт.

Проводить в последний путь Пилавова пришли тысячи людей. Среди них были представители республиканских властей и силовых структур, а также общественные деятели и работники культуры. Церемония прощания прошла в храме, посвящённом иконе Божией Матери «Умиление», который находится в центре города.

Бывшего главу Луганска провожали продолжительными овациями.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ взяла ответственность за убийство экс-мэра Луганска.