У американского посольства в Киеве проходит митинг

Несколько десятков человек устроили митинг рядом с посольством Соединенных Штатов в Киеве. Об этом сообщило агентство УНИАН.

В социальных сетях начали распространяться видеозаписи, на которых рядом с американским посольством в украинской столице собралось несколько десятков человек. Они размахивают флагами США и Украины и митингуют. На видеороликах не слышно, что именно выкрикивают собравшиеся, зато заметно, что на флагах присутствует символика, характерная для ряда националистических подразделений ВСУ.

В последнее время отношения между Украиной и США резко обострились. Трамп раскритиковал Зеленского, назвал его диктатором, и заявил, что Киев сорвал сделку по полезным ископаемым. Украинский президент в ответ говорит, что главу Белого дома дезинформирует Россия.

Ранее сообщалось, что на Украине прошел митинг с требованиями убрать блокпосты на границе с Белоруссией. Жители Ровненской области потребовали смягчить ограничения на въезд на белорусскую территорию, прекратить проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, ликвидировать контрольный пост, а еще разрешить заняться сбором дикоросов вблизи госграницы.