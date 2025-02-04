На Украине прошел митинг из-за блокпостов на границе с Белоруссией

В Ровненской области на западе Украины вышли на митинг жители села Старое, которые потребовали убрать блокпосты и ослабить ранее введенные нормы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.

Основная масса недовольных требует прекратить проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, ликвидировать контрольный пост, а еще разрешить заняться сбором дикоросы вблизи госграницы, вопреки действующим ограничениям. Граждан не устраивают рвы и колючая проволока, которая установлена вокруг населенного пункта. Свою позицию местные жители аргументируют отсутствием рядом с границей белорусских военных. Митинг завершился после диалога, состоявшегося между недовольными и сотрудниками Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось о том, что на Украине пенсионерка во время телевизионного эфира пыталась выяснить у мэра Ивано-Франковска, почему сеть местных магазинов носит название «Аврора».