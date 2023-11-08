У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о новом случае землетрясения. Уточняется, что оно произошло в море Банда у побережья Индонезии. В пределах этого государства такое природное явление случается довольно регулярно из-за встречи основных тектонических плит в регионе.

Известно, что причиной возникновения землетрясений служит именно их перемещение. Таким образом сдвигаются горные породы, из-за чего и появляется внутреннее напряжение, которое деформирует земную кору. Происходит проседание почвы и образование трещин.

Конкретно в этом случае эпицентр располагался в 341 км к юго-западу от города Амбон, население которого составляет порядка 355 тыс. человек. Пока что не поступало никакой информации, связанной с пострадавшими и разрушениями. Точно так же не объявляли и угрозу цунами.

Напомним, ранее мы писали о том, что у техасской Одессы тоже восьмого ноября произошло землетрясение, только магнитудой 5,2.