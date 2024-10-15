У берегов Камчатки спасли мужчину, дрейфовавшего 67 дней

У берегов Камчатки в акватории Охотского моря рыбаки обнаружили лодку, в которой находился мужчина. Он провел в открытом море 67 дней. Об этом случае сообщил телеграм-канал Baza.

Михаил и двое его родственников перестали выходить на связь 9 августа. Мужчин искали более месяца. Лишь спустя два месяца их обнаружили рыбаки, находившиеся на борту судна «Ангел».

46-летний мужчина за время пребывания в открытом море сбросил 50 кг, но выжил (в отличие от родственников). Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что в США спасли мужчину в холодильнике, унесенного ураганом «Милтон».