У берегов Камчатки спасли мужчину, дрейфовавшего 67 дней
Фото: [pxhere.com]
У берегов Камчатки в акватории Охотского моря рыбаки обнаружили лодку, в которой находился мужчина. Он провел в открытом море 67 дней. Об этом случае сообщил телеграм-канал Baza.
Михаил и двое его родственников перестали выходить на связь 9 августа. Мужчин искали более месяца. Лишь спустя два месяца их обнаружили рыбаки, находившиеся на борту судна «Ангел».
46-летний мужчина за время пребывания в открытом море сбросил 50 кг, но выжил (в отличие от родственников). Пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось о том, что в США спасли мужчину в холодильнике, унесенного ураганом «Милтон».