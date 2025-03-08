В Мраморном море у берегов Турции произошло столкновение двух кораблей. О ЧП со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает агентство IHA.

Инцидент произошел недалеко от Стамбула. Там столкнулись танкер Mia, который шел под флагом Гайаны, и контейнеровоз Orita под флагом Панамы.

У нефтяного танкера лопнул балластный резервуар, в результате загрязненная вода попала в море.

Никто не пострадал.

Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в порту Новороссийска столкнулись два судна.