У берегов Турции произошло столкновение двух кораблей
Около Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita
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В Мраморном море у берегов Турции произошло столкновение двух кораблей. О ЧП со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает агентство IHA.
Инцидент произошел недалеко от Стамбула. Там столкнулись танкер Mia, который шел под флагом Гайаны, и контейнеровоз Orita под флагом Панамы.
У нефтяного танкера лопнул балластный резервуар, в результате загрязненная вода попала в море.
Никто не пострадал.
Причины инцидента выясняются.
Ранее сообщалось о том, что в порту Новороссийска столкнулись два судна.