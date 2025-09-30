У экс-вице-губернатора Чемезова диагностировали рак поджелудочной железы после задержания по делу о мошенничестве

У экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, недавно задержанного по подозрению в мошенничестве, диагностирован рак поджелудочной железы. Информацию о серьезном заболевании чиновник сообщил врачам при экстренной госпитализации с допроса. Об этом пишет Regnum со ссылкой на Baza.

Уголовное преследование для экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова осложнилось серьезными проблемами со здоровьем. Как выяснилось, во время экстренной госпитализации с допроса у бывшего чиновника диагностировали онкологическое заболевание — рак поджелудочной железы. По данным источника, в настоящее время у пациента наступила стадия ремиссии, однако он вынужден строго соблюдать специальную диету и принимать пищу каждые три часа.

Чемезова задержали 29 сентября после явки по повестке в качестве свидетеля. Однако после допроса статус фигуранта изменился — в отношении него составили протокол задержания по подозрению в мошенничестве. Отставка чиновника произошла за несколько дней до этих событий — 25 сентября.

Уголовное дело связано с масштабным исков Генпрокуратуры об изъятии предприятия «Облкоммунэнерго» у предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова. Следствие считает, что бизнесмены установили контроль над активами компании с нарушениями антикоррупционного законодательства, а доходы от деятельности более 80 предприятий группы выводились за рубеж. Чемезов проходит по делу в качестве одного из ответчиков.

Ранее в российском регионе 17-летняя девушка обвинила начальника в изнасиловании.