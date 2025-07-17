У юмористки Елены Воробей «украли» соцсети

Злоумышленники похитили аккаунты Елены Воробей в социальных сетях, сообщает сама юмористка. Артистка утверждает, что из-за действий мошенников потеряла доход от рекламы в размере более миллиона рублей.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Елена обратилась к правоохранителям с заявлением о взломе ее страниц в соцсетях. По словам Воробей, несанкционированный доступ к ее аккаунтам начался еще в июле 2024 года. За прошедший период она недополучила прибыль от показа рекламы, оцениваемую свыше миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники развели тренера вратарей московского «Локомотива» на 11,7 млн руб.