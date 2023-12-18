У голосового помощника МФЦ Подмосковья появились новые возможности

Теперь цифровой консультант подмосковных центров «Мои Документы» самостоятельно звонит и сообщает о готовности документов в МФЦ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

Отмечается, что звонок о готовности документов по заявлению поступает жителям региона с номера 8-498-602-12-80. При этом функция обзвона запущена по наиболее востребованным услугам.

Напоминаем, что уже более года голосовой помощник Галина принимает все входящие звонки в контакт-центры МФЦ Подмосковья. Она отвечает на самые популярные вопросы о работе центров. Так, за этот год Галина обработала почти два миллиона звонков.

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