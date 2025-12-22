«У меня депрессия в Балашихе»: таксист отказал пассажиру в перевозке по необычной причине

В Балашихе Московской области таксист стал живой иллюстрацией предновогодней хандры. Житель города заказал такси, но почти мгновенно получил от водителя не стандартное уведомление об отмене, а личное сообщение и жалобу на депрессию, пишет REGIONS .

Таксист честно объяснил причину: его «накрыла депрессия» в канун праздника, и он попросил «понять и простить». Как сообщает телеграм-канал «В Балашихе |Все новости», клиент согласился. Пользователи сети предположили, что и самому пассажиру знакомо это чувство. К тому же, водитель был предельно вежлив.

«Отмените, пожалуйста, что-то у меня депрессия в Балашихе», — написал водитель в чате приложения.

Психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд в беседе с REGIONS прокомментировала занятный случай. По ее словам, Новый год, в отличие от других семейных дат, особенно остро обнажает чувство одиночества. Давить может также традиционное подведение личных итогов, которые не у всех радужные.

«Многие люди не имеют семьи и возможностей, которые в канун праздника транслируют медиа. Стереотип идеального празднования Нового года, привнесенный западной культурой еще в 90-е, существенно отличается от исконных российских новогодних традиций. Этот разрыв между желаемым и реальным, вероятно, и порождает чувство неудовлетворенности», — рассказала психолог.

Гринвальд подчеркивает, что «новогоднее настроение» — часто навязанный конструкт, и человек имеет полное право не испытывать его. Однако, если желание почувствовать праздник есть, не стоит замыкаться.

Практическая польза от этой истории — в четких выводах. Во-первых, открытый и человечный диалог, как между таксистом и клиентом, снижает стигматизацию душевного состояния. Во-вторых, важно пересмотреть отношение к празднику: вместо погони за «идеалом» из рекламы можно создать собственные, комфортные ритуалы. В-третьих, существуют десятки городских мероприятий — от благотворительных акций до публичных гуляний, — которые помогают выйти из изоляции без необходимости устраивать грандиозное застолье.

А пока жители Балашихи активно готовятся к праздникам, часть комментаторов все же надеется, что у таксиста наладится душевное состояние.

