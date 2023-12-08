«У меня текли слезы, я кричала»: украинская гаубица разрушила дом пожилой пары в Запорожской области

Жители новых регионов России до сих пор живут меж двух огней. Официально они перешли под контроль РФ, но Киев не сдается и бьется за каждый поселок. А укронацисты преследуют земляков, которые сотрудничают с Россией.

Анна Б. из Энергодара Запорожской области в прошлом году испытала сильнейший шок, оставшись без родительского дома. По ее словам, в тот страшный день она оставила семилетнего сына с мамой в селе, а сама с отцом поехала в город.

«Вдруг нам начали звонить и говорить про прилеты. В принципе, в городе и так слышно, когда в селе что-то происходит. И мы услышали. Когда мы ехали по трассе, увидели дым столбом в стороне нашего дома. Эмоции не передать: тут же у меня истерика, ведь я почувствовала, что это у нас. Когда я забегала в дом, у меня уже текли слезы, я кричала», — поделилась Б. с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Снаряды продырявили крышу. Пристройку разнесло, в том числе и там, где был подвал. Когда Анна вбежала внутрь, в доме никого не оказалось, и обеспокоенная женщина спустилась в подвал.

«Там сидела моя мама с сыном. Было лето, и до обстрела он бегал на улице полностью раздетым, поэтому я обнаружила голого ребенка с мягкой игрушкой в руках и плачущую испуганную маму. Она успела захватить на бегу покрывало с дивана, и на этом покрывале они там сидели», — вздохнула Анна.

Прибывшие постарались успокоить шокированную бабушку и растерянного ребенка, быстро собрались и уехали к родственникам в другой район.

«К нам и рядом было шесть прилетов из американской гаубицы М777. ВСУ почти разрушили родительский дом. После этого мы там уже жить не смогли. Позже в нем квартировали российские бойцы», — отметила Анна Сергеевна.

Ранее Анна Б. рассказала, как ей удалось уцелеть без тепла, света и еды.