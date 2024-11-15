У многих российских пользователей восстановился доступ к YouTube

У части россиян снова начал работать видеохостинг YouTube. Это следует из данных сервиса Globalcheck.

Отмечается, что YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой мобильной связи.

Но некоторые российские пользователи утверждают, что у них все еще ограничен доступ к доступ YouTube при подключении к Wi-Fi.

Ранее сообщалось о том, что российским геймерам, купившим игру S.T.A.L.K.E.R. 2, пригрозили «уголовкой». Дело в том, что они могли предзаказать игру от украинских разработчиков на разных платформах. В некоторых случаях это могут расценить как финансирование ВСУ, так как разработчики могут отчислять прибыль в поддержку армии.