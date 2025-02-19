У «М.Видео-Эльдорадо» появится новый гендиректор

Билан Ужахов пришел на должность генерального директора 2,5 года назад, в августе 2022 года. В прошлом году он получил право распоряжаться 53,63% акций группы с помощью целого ряда компаний. Теперь же Ужахов покидает этот пост. Ему на смену придет Феликс Либ, который в последнее время занимал пост председателя совета директоров Natura Siberica. До этого он на протяжении двух лет был гендиректором этой же фирмы. В карьере Либа также значится работа исполнительным директором и исполнительным вице-президентом в АФК «Система».

Ранее россиян предупредили, что у них могут возникнуть проблемы со смартфонами, которые они приобретают на сером рынке. К примеру, у новых моделей Samsung могут проявиться трудности при работе в РФ. Они не проверялись на работоспособность в условиях российского рынка, и по этой причине могут быть несовместимы с SIM-картами операторов связи в России. Более того, такие устройства могут не поддерживать переключение приложений на русский язык, что дополнительно усложняет их использование.