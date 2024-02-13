«У него гнилостный запах»: родители и эксперты раскрыли, каким блюдом массово отравились ученики интерната при МГУ

Скисший винегрет мог стать причиной массового отравления детей в столичном интернате им. А. Н. Колмогорова при МГУ. Предположительно, он был приготовлен за 10 часов до того, как школьники его попробовали.

Медики осмотрели более 50 несовершеннолетних, у которых были признаки кишечного расстройства. Пятеро из них госпитализированы в больницу.

В Роспотребнадзоре не сомневаются, что дети отравились школьной едой. Жалобы у всех примерно одинаковые: тошнота, рвота, температура и диарея. В интернате при этом работает своя кухня, где готовят завтраки, обеды и ужины на 500 человек. В числе поставщиков значатся несколько организаций.

«Сын сказал, что за два часа до боли в животе в столовой им давали лапшу и винегрет. Причем, винегрет показался ему немного скользким, несвежим. Но подозрительных запахов не было, на вкус показалось тоже ничего, поэтому съел», — поделилась с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» мама одного из пострадавших.

Педиатр Нина Александрова допускает, что из двух упомянутых блюд источником кишечной палочки с большей долей вероятности мог оказаться именно винегрет.

«Срок годности салатов не должен превышать 18 часов. Но дело не только во времени хранения, но и в заправке. Масло, например, увеличивает срок годности, а майонез его уменьшает», — отметила медик.

Эпидемиолог Наталья Жиганова в свою очередь считает, что винегрет мог испортиться за 10 часов.

«В тесном соседстве вареные овощи и соленые огурцы, не говоря уже о квашеной капусте, если ее добавили, способствуют быстрому скисанию винегрета. И тут уже неважно, какая была заправка. За 10 часов даже в холодильнике готовый продукт становится склизким. Еще через 5 у него появляется гнилостный запах. Но раз столько людей покушало, значит запах и вкус их не смущал», — резюмировала Жиганова.

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