«У них была крыша»: уголовные дела Блиновской и Лерчек могут быть пересмотрены

По данным журналистов, в России из-за некой «атаманши» готовится крупное «дело блогеров». Предполагается, что именно она дала Чекалиной деньги, чтобы вернуть долг государству в размере 311 миллионов рублей. Блиновской подозреваемая тоже помогла, но пока только 30 миллионами рублей из 918 миллионов долга.

Из-за этого на уголовные дела по статьям о неуплате налогов в отношении Блиновской и Чекалиной следователи могут взглянуть по-новому. Сейчас следствие планируют передать в Центральный аппарат СК РФ, где выяснят, насколько правдива история про «атаманшу» и законным ли путем заработаны деньги, которыми Блиновская и Чекалина пытаются закрыть долги.

«Неудивительно, что у них была крыша, которая и научила уклоняться от уплаты налогов»; «Через эту «атаманшу» можно будет раскрыть и остальных недобросовестных блогеров»; «Я почти уверена, что сама эта «атаманша» совсем не блогер»; «А вы уверены, что она вообще существует?» — прокомментировали новость россияне.

Ранее россияне осудили мошенников, которые помогали Блиновской отмывать деньги.