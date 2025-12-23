«У них была лишь пара часов»: названа роковая ошибка семьи Усольцевых, загадочно пропавшей в тайге без следа

Трагедия семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в красноярской тайге и, по основной версии, погибших от переохлаждения, получила новое, глубоко физиологическое объяснение. Крионист Алексей Самыкин, специалист по воздействию экстремально низких температур на организм, в интервью aif.ru раскрыл коварный механизм, который мог лишить людей шанса на спасение даже в момент, когда помощь была еще возможна.

Согласно его экспертной оценке, жертвы холода зачастую не осознают, что пересекают роковую грань между жизнью и смертью. Самыкин описал стандартный сценарий развития событий в лесу при резком падении температуры.

Изначально, пока ресурсы организма не исчерпаны, человек действует активно: пытается двигаться, искать путь или строить укрытие. Однако по мере истощения сил наступает критическая фаза. Именно в этот момент, по его словам, и происходит фатальная ошибка восприятия: жертва переохлаждения перестает адекватно оценивать степень угрозы.

Это «выключение» — не просто потеря сознания, а результат глубокого угнетения функций центральной нервной системы под воздействием холода. Мозг, стремясь сохранить остатки ресурсов для поддержания работы жизненно важных органов, постепенно отключает «неприоритетные» функции, включая критическое мышление и чувство самосохранения. Человек впадает в состояние, похожее на наркотический сон или эйфорию, теряя способность к осмысленным действиям для своего спасения.

«То есть они, пока оставались живыми, понимали, что замерзают, однако до последнего верили, что с ними все будет хорошо. И в какой-то момент "выключились"… В таких случаях, к сожалению, если помощь не пришла в ближайшие часы, шансов на спасение, скорее всего, нет», — подытожил Самыкин.

Напомним, семейную пару и ребенка, Усольцевых, разыскивают в Красноярском крае уже с 28 сентября. Как раз в этот период в регион пришел первый холод, а далее и снег. Ситуация загадочная: поисковики, включая спасателей и волонтеров, не обнаружили никаких следов семьи, только нестыковки в пропаже. СК придерживается версии о несчастном случае. Однако в Сети уже появились и другие теории: от побега до мистического похищения.

Ранее сообщалось, что пропавшего Усольцева сравнивают с участником группы Дятлова.