«У них гигантские потери, но они идут и идут»: почему ВСУ не отступили после провала контрнаступления

Боец с позывным Стук не первый месяц сражается в Донбассе. Он как разведчик не раз брал в плен украинских солдат и из любопытства вел с ними беседы. Солдат пояснил, в чем же состоит философия ВСУ, и как она зависит от пропаганды в СМИ.

Как сказал Стук, сам образ жизни украинского солдата напрямую связан с тем, что подростки видят по телевизору и в интернете.

«Мы смеемся, что на Украине находится 51-ый штат США. У них царит образ некого ковбоя на крутой машине и с крутым автоматом. Боевые действия сильно романтизированы. Эта романтизация на Западе сильно поддерживается и фильмами, и культурой в целом. Если для русских война всегда была средством защиты себя от остальных, то в их случае — это приключения и геройства на каждом шагу. Но действительность быстро ставит их на место», — заметил солдат ВС РФ.

Как пояснил наш собеседник, заряженные этой западной идеей наряду с националистическими настроениями, украинцы реально бьются до конца.

«У них гигантские потери, но они идут, идут и идут. Вот прошло у них контрнаступление, правда этого почти никто не заметил. Но откроешь их соцсети, смотришь — да я уже, оказывается, за Крымским мостом сижу! И это у них очень работает», — поразился эффекту печатного слова Стук в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что еще удивляет солдата, так это то, что никто не опровергает откровенную ложь.

«У нас, например, если военкор где-то сел в лужу, он потом говорит, мол, нечаянно приврал, извините, пожалуйста. А у них это вообще не проблема, идут дальше на своей волне. Мы у них до сих пор стиральные машинки воруем, чтобы ракеты делать», — улыбнулся Стук.

Ранее мы рассказывали, как четверо российских военных выжили благодаря сбитому прицелу.