У папы Римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности
Папе Римскому возобновили искусственную вентиляцию легких
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В понедельник, 3 марта, у папы Римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванной скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом.
В связи с этим врачи приняли решение провести понтифику две бронхоскопии.
Во второй половине дня папе возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
Папа находится в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия врачей. Прогноз по состоянию здоровья понтифика по-прежнему осторожный, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что папа Римский может отречься от престола по состоянию здоровья.