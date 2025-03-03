В понедельник, 3 марта, у папы Римского произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванной скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом.

В связи с этим врачи приняли решение провести понтифику две бронхоскопии.

Во второй половине дня папе возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Папа находится в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия врачей. Прогноз по состоянию здоровья понтифика по-прежнему осторожный, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что папа Римский может отречься от престола по состоянию здоровья.