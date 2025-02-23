У слегшего с пневмонией папы Римского начали отказывать почки

Папа Римский Франциск остается под наблюдением врачей: он в сознании, но его состояние все еще критическое. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

Понтифик получает кислородную терапию и постоянно находится со специалистами. Отметили, что у папы не было респираторного кризиса, как 22 февраля. Опасения вызывают лишь его анализы, по которым пока нет серьезных улучшений. Кроме того у папы Римского наблюдается начальная стадия почечной недостаточности. Пока она протекает в легкой форме и находится на контроле.

«Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов», — отметили в пресс-службе Ватикана (цитата по РИА Новости).

Также папе Римскому провели две процедуры вливания эритроцитов в связи с необходимостью повысить уровень гемоглобина и снизить количество тромбоцитов. В Ватикане пока осторожны с прогнозами о здоровье понтифика.

Напомним, 22 февраля в СМИ сообщили, что папа Римский находится между жизнью и смертью.