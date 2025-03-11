У первого секретаря представительства ЕС в Москве украли сумку
В Москве завели дело после кражи сумки у секретаря представительства ЕС
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У первого секретаря представительства Европейского союза (ЕС) в Москве похитили сумку, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту инцидента полиция завела уголовное дело.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Пречистенки в воскресенье, 9 марта, где дипломат забыла сумку на скамейке. Ее стоимость оценивается в 10 тыс. руб.
Вскоре после этого неизвестный похитил оставленную без присмотра вещь. В сумке находились наличные деньги в размере 400 тыс. руб., наушники и другие личные предметы дипломата.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и начали расследование. Полиция сейчас занимается поиском вора, которому по указанной статье грозит до шести лет лишения свободы.
Имени пострадавшей в правоохранительных органах не назвали, однако на официальном сайте представительства ЕС в РФ указано, что должность первого секретаря занимает Кайса Мария Стэндиш.
Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес приговор соучастникам хищения 1,7 млн руб. у балерины Анастасии Волочковой.