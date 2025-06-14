У питерского блогера Юрия Кузнецовского прошел обыск, сам он задержан

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга арестовали Юрия Кузнецовского, известного в интернете как «Эль Капитан». Они пришли к нему во время прямой трансляции. Как передает телеканал 78.ru, блогера задержали на основании решения судьи Петроградского районного суда.

Как сообщает «Mash на Мойке», в ночь на 13 июня был задержан стример, которого подозревают в распространении и хранении наркотиков. В ходе обыска у Кузнецова было обнаружено запрещённое вещество массой около 9 граммов.

Кузнецовский — бывший муж Елизаветы Шатиловой, популярной блогерши из Санкт-Петербурга. Они объявили о расставании в 2018 году. В последнее время Кузнецовский изменил свой имидж и стал организовывать встречи с группами молодых людей и девушек, проводя стримы, которые, по мнению СМИ, находятся на грани с треш-контентом.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку блогера из Иркутска за ее пожелания смерти бойцам СВО.