У побережья Мексики обнаружили рыбу, считающуюся предвестником катаклизмов

У мексиканского побережья был замечен сельдяной король, которого обычно фиксируют на поверхности только перед крупными природными катаклизмами. Об этом сообщил телеграм-канал «Прямой эфир».

Люди у берегов Мексики видели всплывшую на поверхность очень редкую глубоководную рыбу под названием сельдяной король. Ее считают предвестником различных несчастий.

«Существует поверье, что эти загадочные существа появляются наверху лишь накануне масштабных катастроф, предчувствуя колебания земной коры и пытаясь избежать опасности», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76, которую называют станцией «Судного дня», в один из февральских дней передала необычно большое количество сообщений. 12 февраля она дала в эфир 25 сигналов. В их число вошли такие разнообразные случайные слова и выражения, как «одоферт», «микропора», «синопсис», «бульвар», «нарта», «плагиат». Также были отмечены и необычные для этой станции двусоставные слова.