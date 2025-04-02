У побережья Португалии поймали субмарину наркокартеля с шестью тоннами «товара»

В Атлантическом океане перехватили наркосубмарину, на борту которой находилось около 6,5 тонны наркотических веществ, сообщил телеканал CBS News.

Как отметили сотрудники португальских правоохранительных органов, судно оказалось связано с южноамериканским наркокартелем. Маршрут субмарины пролегал к Пиренейскому полуострову.

Сообщается, что субмарину в водах Атлантики удалось увидеть благодаря тому, что она частично выглядывала из-под воды. Как отметил CBS News, на борту находились пятеро членов экипажа. Правоохранители сразу же задержали их.

Это не первый случай, когда наркокартели прибегают к подобным методам транспортировки своего «товара». В 2019 году у берегов Испании разбилась 20-метровая подлодка, на борту которой находились три тонны аналогичных нарковеществ.

Отмечалось, что экипаж из трех человек судна прошел через джунгли Бразилии и провел 27 дней в открытом океане, прежде чем был арестован и осужден за транспортировку наркотиков.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ изменит порядок медицинских осмотров школьников и студентов.