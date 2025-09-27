У подростка из Москвы чуть не взорвалась почка из-за забывчивости врачей

В Москве разворачивается судебная тяжба между матерью подростка и частной клиникой, где врачи оставили в организме 15-летнего пациента две дренажные трубки. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Lenta.ru.

История началась с плановой операции по исправлению патологии почки, но из-за череды медицинских ошибок превратилась в двухмесячный кошмар для школьника.

После первой операции по соединению мочеточника с мочевым пузырем у подростка начались осложнения. Удаление мочеотводящей трубки привело к острой боли и скачку давления — почка раздулась из-за непроходимости мочи. Врачи проигнорировали проблему, списав симптомы на послеоперационную норму. Только через два месяца невыносимой боли выяснилось: мочеточник полностью зарос, а почка все это время не функционировала. Орган мальчика был на грани разрыва.

Новая госпитализация в другой больнице вскрыла провокатор: при обследовании обнаружились две забытые дренажные трубки — неудачные попытки отвода жидкости, которые медики предыдущей клиники не удосужились извлечь. Их срочно удалили в ходе повторной операции, но здоровье подростка уже серьезно подорвано.

По словам матери, ее сын теперь вынужден пожизненно принимать препараты от давления, не может посещать школу, а риск необходимости пересадки почки в будущем значительно вырос. На лечение уже потрачено более 3 миллионов рублей. Сейчас семья требует через суд компенсацию в 100 миллионов рублей за причиненный вред.

При этом клиника не признает вины и сама подает встречный иск о взыскании с матери 300 тысяч рублей «недоплаты» за лечение.

