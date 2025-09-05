Актрису Тарасову выпустили на свободу

Домодедовский суд освободил актрису Аглаю Тарасову из-под стражи, отказав следователям в ходатайстве о домашнем аресте и избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Дина Ханси приняла решение отказать следствию в удовлетворении ходатайства об избрании для актрисы меры пресечения в виде домашнего ареста. Вместо этого суд ограничился запретом определенных действий для Тарасовой, после чего ее немедленно освободили из-под стражи прямо в зале заседания.

Примечательно, что во время процесса актриса находилась не на привычном месте рядом с защитником, а в специальной судебной клетке, что обычно свидетельствует о серьезности обвинений. Дело связано с инкриминируемой ей контрабандой наркотических веществ. Несмотря на жесткую позицию следствия, суд счел возможным избрать более мягкую меру пресечения.

Ранее у Аглаи Тарасовой на суде обнаружили израильский паспорт.