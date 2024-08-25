У посольства Франции в Москве проходит акция с требованием выпустить Дурова

Вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков вместе с активистами проводит акцию у посольства Франции в Москве в поддержку сооснователя Telegram Павла Дурова, что был накануне задержан в Париже французскими жандармами.

Среди призывов к официальному Парижу также звучат требования к МИД России всеми способами добиваться освобождения Дурова, как российского гражданина.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-по.льзователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом FREEDUROV.

Минувшим вечером, 24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.