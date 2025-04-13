У прибывающих в Британию туристов конфискуют бутерброды с сыром и ветчиной

Власти Великобритании запретили ввоз в страну мясной и молочной продукции и стран Евросоюза.

Данное решение принято с целью профилактики ящура, сообщает министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны.

Туристы не смогут ввозить в Британию мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также молочные продукты из стран ЕС.

Так, запрет коснется бутербродов с сыром, обработанными и сырыми мясными продуктами.

На данный момент на территории Великобритании не было зарегистрировано случаев ящура.

Ранее сообщалось о том, что Подмосковье за год экспортировало в Узбекистан более 39 тыс. тонн продукции АПК.