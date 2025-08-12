У ректора престижного сибирского вуза прошли обыски

В Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) силовики провели обыски в кабинетах ректора и сотрудников вуза в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По данным следствия, еще в 2022–2023 годах в университете действовала схема фиктивного зачисления абитуриентов. Сотрудники вуза принимали студентов без вступительных испытаний, нарушая установленный порядок. Общий ущерб от таких упрощенных приемных кампаний оценивается в 18 миллионов рублей.

Особое внимание следствия приковано к ректору Алексею Яковлеву, возглавляющему вуз с октября 2020 года. Именно на период его руководства приходятся подозрительные приемные кампании.

КузГТУ — флагман высшего образования в Кемеровской области, выпускающий специалистов для ключевых отраслей региона. Скандал ставит под вопрос репутацию вуза и качество подготовки его выпускников. Сейчас там учатся не меньше 11 тысяч студентов.

