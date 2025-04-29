У родственников Блиновской нашли дорогое имущество после банкротства блогерши

После объявления о банкротстве Елены Блиновской, у ее матери и брата были обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и значительные суммы денег на банковских счетах. Учитывая официальные доходы близких родственников известной блогерши, такие приобретения кажутся несоразмерными.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Александр Останин является собственником девяти объектов недвижимости в Москве, в том числе двух, которыми он владеет частично (50%).

Кроме того, ему принадлежат три парковочных места, одно из которых также находится в долевой собственности. Нина Останина владеет тремя помещениями в Москве и одним в Ярославле. На счетах родственников «королевы марафонов» обнаружено около $20 тыс. США и 3 млн руб.

Суд настаивает на возвращении денежных средств на счета ИП Блиновской и признании Елены законной владелицей недвижимости. В судебном процессе в качестве третьих лиц участвуют многочисленные ООО, связанные с Блиновской, такие как «Оливия Групп», «Аквакультура» и другие.

Это означает, что данные компании имеют юридическое право погасить долги блогерши. Ранее арестованное имущество семьи Блиновских было оценено минимум в миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд принял решение оставить блогера Лерчек под домашним арестом.