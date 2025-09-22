В Госдуме предложили ввести контроль за лайками

В России нужно создать реестр граждан, которые поддерживают деятельность иностранных агентов через лайки и другие взаимодействия в социальных сетях. С такой инициативой в интервью NEWS.ru выступил депутат Государственной думы РФ Николай Новичков.

По его словам, эта мера может стать следующим этапом развития системы предупреждений, которая уже внедряется в российских социальных сетях для маркировки контента иноагентов.

Депутат добавил, что пользователей необходимо обязать информировать о том, страницы каких лиц они посещают. Новичков подчеркнул, что, если человек продолжает игнорировать предупреждения и взаимодействовать с враждебными России лицами после получения уведомлений, его можно внести в специальный реестр.

Предполагается, что подобный реестр будет доступен правоохранительным и другим компетентным органам для проведения необходимых проверок и принятия мер в соответствии с законодательством.

