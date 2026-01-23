У россиянки, годами собиравшей деньги на сына, заподозрили «синдром Мюнхгаузена»

У россиянки Лидии Рудольской, с 2021 года собирающей в интернете крупные суммы на лечение сына, заподозрили наличие «синдрома Мюнхгаузена» — психического расстройства, при котором человек симулирует или искусственно вызывает симптомы болезни у себя или подопечного, чтобы привлечь внимание и сочувствие. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «База» сообщила «Газета.Ru».

Как выяснилось, изначально женщина просила 150 тыс. руб. на операцию по исправлению носовой перегородки, утверждая, что у мальчика идет кровь из носа и он задыхается во сне.

Со временем диагнозы и суммы сборов менялись и росли. В конечном итоге Рудольская открыла сбор на $500 тыс. в израильской клинике якобы на трансплантацию костного мозга.

Перед этим ребенок прошел обследование в ведущем федеральном медицинском учреждении — Национальном медицинском исследовательском центре им. Д. Рогачева в Москве. Специалисты центра пришли к выводу, что у мальчика нет медицинских показаний для такой сложной и опасной процедуры, как пересадка костного мозга.

Информацию об этом случае передали в органы опеки и попечительства, а также в правоохранительные органы. Их попросили проверить, почему мать пытается самостоятельно «назначать» ребенку серьезные вмешательства, потенциально угрожающие его здоровью.

