У Савеловского рынка Москвы появился новый владелец

Предприниматель Назим Мовсумов стал новым владельцем компании «Бизнес-инвестиции», которой принадлежит торговый центр «Савеловский» в северной части Москвы, а также земли, на которых он расположен. Сделка была завершена 13 января, что подтверждается данными из ЕГРЮЛ, сообщил РБК.

Ранее активом владела зарегистрированная на Кипре компания Toloro Limited. Торговый центр «Савеловский» находится на улице Сущевский Вал, недалеко от Савеловского вокзала. Его общая площадь составляет примерно 57,7 тыс. кв. м, а площадь земельного участка — около 6 гектаров.

Согласно информации с сайта «Савеловского», в его павильонах сейчас предлагаются различные товары, включая одежду, обувь, детские товары, спортинвентарь и электронику. Например, здесь располагаются магазины Lamoda Sport Outlet, Ralf Ringer, Сolin’s, Familia, DNS и другие.

Ранее сообщалось, что «Балтика» отказалась от иска против Carlsberg по двум брендам пива.