У Такера Карлсона оказалась неожиданная цель поездки в Россию

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, зачем на самом деле ездил в Россию в 2024 году. Объяснение журналист дал во время интервью со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на своем канале.

Почетный гость Карлсона отметил, что Джо Байден и Владимир Путин не говорили с начала СВО. В ответ на это журналист отметил, что без диалога невозможно выстроить мир. В том числе нельзя поспособствовать диалогу и предотвратить возможную эскалацию событий. По словам Карлсона, именно по этой причине он ездил в Россию в 2024 году.

«Я думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война. Вот так я размышлял», — сказал журналист и рассмеялся.

Напомним: Такер Карлсон в прошлом году взял интервью у российского президента, который подробно объяснил американцу причины начала СВО и погрузил в историю страны. Затем ведущий погулял по Москве и зашел в ряд заведений. Тогда он удивился, что продуктов много и все стоит в четыре раза дешевле, чем в США.

Ранее Уиткофф раскрыл детали своих переговоров с Путиным и положительно оценил встречу.