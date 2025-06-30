У тех, кто отпраздновал 80-летие в мае, с июля вырастут пенсии

С 1 июля 2025 года некоторые российские пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение размера своих выплат. Об этом в интервью для aif.ru рассказала Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт».

По словам собеседницы издания, сумма вырастет и составит 17 815,4 руб.

«Вырастут пенсии тех, кто отпраздновал 80-летие в предыдущем месяце. То есть июньским юбилярам с июля начнет приходить повышенная страховая пенсия за счет перерасчета ее фиксированной части», — рассказала Косарева.

Как сообщила эксперт, с 1 июля будет произведен перерасчет выплат для работающих пенсионеров, которые прекратили свою трудовую деятельность в июне. Им будут начислены выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.

Косарева отметила, что на федеральном уровне не запланировано никаких изменений в выплатах для многодетных семей и пенсионеров с 1 июля 2025 года.

Косарева также сообщила, что аналогичная сумма полагается тем, кто в июне впервые получил первую группу инвалидности. Кроме того, часть фиксированной выплаты предусмотрена для пенсионеров, которые содержат на иждивении родственников.

Ранее сообщалось о том, что, по данным на 1 апреля 2025 года, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет 36,2 тыс. руб.