Военкоры с мест передают в соцсетях остановку с попыткой ВСУ прорваться в районе Теткино вглубь Курской области. Ранее стало известно, что украинские боевики внезапно пошли в атаку на Курском направлении утром в воскресенье, 5 января.

На 15:00 по московскому времени основное внимание противника сосредоточено на направлении Большесолдатского. В этом районе украинские военные уже потеряли более десяти единиц техники, когда они пытались приблизиться к Бердину, а также до роты солдат.

Кроме того, на юго-западе Курской области, в районе Теткино, начались атаки. Это также было ожидаемо. Наши подразделения успешно отражают эти атаки.

«Параллельно противник активно работает западной высокоточкой по заранее разведанным целям, пытаясь нарушить управление войсками. Не удается», — пишет в своем аккаунте в соцсетях корреспондент «КП» Александр Коц.

Как отметил военный эксперт Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале, в районе Теткино сложилась «довольно неудобная пока для всех ситуация». Бои российских войск с ВСУ продолжаются.

«Глубокий узкий прорыв ВСУ. Они должны будут либо его закреплять на фланге, ударив на оставшуюся под нашим контролем часть Черкасского Поречного, либо отступить»,. — написал он.

Напомним, Минобороны сообщило, что украинские войска попытались провести контратаку в Курской области.