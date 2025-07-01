У уехавшего из РФ Шуры из «Би-2» обнаружили квартиру в центре Москвы за полмиллиарда рублей

Незадолго до того, как покинуть Россию, гитарист Шура из «Би-2» обзавелся 4-комнатной квартирой в центре Москвы стоимостью в 560 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Жилье музыкант приобрел в элитном жилом комплексе «Империум», который находится в Якиманском переулке. Квартира имеет четыре комнаты, ее площадь составляет 256,4 кв. м.

«Из окон открываются панорамные виды на парк «Музеон», храм Христа Спасителя и Москва-Сити», — указал микроблог.

Сама квартира обошлась Шуре в 560 млн руб., и еще за 10 млн были куплены два машиноместа. Все это было приобретено в ипотеку, музыканту предстоит ее выплачивать до 2050 года. Сам он утверждает, что проживает в Риге.

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