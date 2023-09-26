«У вас есть сильное желание»: ясновидящая рассказала, как понять, что вы — экстрасенс

Огромное желание помогать людям не только влияет на выбор профессии, но и указывает на необычные способности. Волонтеры, врачи, работники благотворительных организаций — это те, кто чувствует и видит этот мир по-другому, утверждают эзотерики. Такие люди могут обладать особенными дарами целительства и экстрасенсорики.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как понять, что человек отмечен даром Бога. По ее словам, существует несколько признаков. Например, люди, обладающие даром ясновидения, очень сильные эмпаты и интуиты. Предчувствия помогают не наделать ошибок, а зачастую и избежать опасности.

«Экстрасенсорные способности могут также проявляться через сны и видения. Если ваши сны часто содержат символы, предсказания или информацию, которую вы не могли бы узнать обычным путем, то это может свидетельствовать о вашей ясновидящей способности», — заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила она, люди, обладающие даром, могут чувствовать других людей.

«Они часто бывают чувствительны к энергетическим полям окружающих: могут чувствовать положительные или отрицательные энергии, ауры и эмоциональные состояния других людей», — пояснила Мишина.

Даже с раннего детства одаренных тянет помогать людям.

«Если у вас есть сильное желание помогать другим, если вас тянет к целительству, если вы готовы делиться своими способностями и делать добро, то это может быть признаком ваших целительских даров», — подчеркнула экстрасенс.

Способности, добавила собеседница издания, могут проявляться по-разному.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, какие цветы нельзя держать в доме.