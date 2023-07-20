«У вас нет сильных мужчин, чтобы сражаться»: европейцы объяснили, почему Украина не победит

Министр обороны Украины Алексей Резников в социальных сетях заявил, что местные власти сделали выбор в пользу принятия стандартов, передового опыта и оружия НАТО. По словам главы ведомства, партнеры Украины поддержат ее в этом начинании.

Также Резников отметил, что подобные совместные действия и решения с каждым днем «приближают Украину к победе», а также поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина и американский народ за очередной пакет помощи.

Европейцы в комментариях не согласились с позитивным настроем Резникова. По мнению пользователей, министр нацелен лишь на получение личной финансовой выгоды.

«Вы коррумпированы, и ваш особняк за 10 млн долларов в Италии уже просочился. Так что перестаньте убивать украинцев и ведите переговоры»; «Какую долю ты получаешь от этого мошенника?»; «Вы и ваша семья не пойдете на передовую, но простых людей Украины преследуют власти, чтобы привести их на фронт», — пишут комментаторы.

Некоторые юзеры отметили, что победы Украины можно не ждать, а НАТО по итогам разрешения конфликта отвернется от киевского режима.

«Вы потеряли свой суверенитет перед хозяевами из НАТО, но вместо того, чтобы защищать, вас, скорее всего, бросят на растерзание, когда они закончат с вами», — уверены европейцы.

По мнению одного из пользователей, Резников на самом деле понимает, что Украина не победит в конфликте, а у властей уже нет плана дальнейших действий.

«Глубоко внутри вы знаете, что не можете победить в этом конфликте. Вы не знаете, что теперь делать. Честно говоря, у вас нет сильных мужчин, чтобы сражаться. Этот конфликт стоит вам и вашей НАТО более чем 260 тыс. украинцев, которые уже ушли из жизни», — заявил юзер.

Ранее европейцы осудили сотрудничество министра обороны Украины и американского генерала.