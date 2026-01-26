У вас постоянно ледяные ноги? Это не просто особенность, а тревожный сигнал о скрытых болезнях

Постоянно холодные ноги, которые не согреваются даже в тепле, могут быть не просто индивидуальной особенностью, а важным симптомом, указывающим на проблемы со здоровьем. Об этом в комментарии El Economista рассказал врач-подолог Ману Видаль.

Это явление часто связано с нарушением периферического кровообращения, из-за которого кровь плохо поступает к конечностям.

Среди распространенных причин специалист выделяет несколько факторов. К ним относятся вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, которые негативно влияют на состояние сосудов. Кроме того, ношение тесных носков и обуви механически сдавливает стопы, ухудшая кровоток.

Более серьезными причинами являются сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, повышенный уровень холестерина и атеросклероз, при котором сосуды сужаются и теряют эластичность. Гиподинамия, или малоподвижный образ жизни, также замедляет общую циркуляцию крови.

Проблема может иметь и неврологическую или эндокринную природу, уточнил Видаль. Хронический стресс, тревожные и другие психические расстройства вызывают спазм сосудов. Кроме того, холодные ноги часто сопровождают заболевания щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ и теплообмен в организме.

